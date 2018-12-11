Женщина смыла кольцо в унитаз и нашла его через девять лет [ Редактировать ]
Американка Пола Стэнтон из города Сомерс-Пойнт нашла обручальное кольцо с бриллиантом, которое девять лет назад утонуло в унитазе, сообщает Daily Mail.
Женщина потеряла драгоценное украшение в 2009 году, когда мыла туалет. Пола поздно заметила, что кольца больше нет на пальце, и решила, что оно потеряно навсегда.
Спустя девять лет коммунальный рабочий Тед Гоголь делал ремонт возле канализационного люка в 120 метрах от ее дома и заметил в грязи блестящий предмет. При ближайшем рассмотрении он оказался золотым кольцом.
Гоголь понял, что ему попалось то самое кольцо, которое упоминала Стэнтон, и отдал находку женщине. Она прокипятила украшение в перекиси водорода и лимонном соке и теперь снова носит.
Не так давно мужчина пытался сделать предложение девушке и уронил кольцо в канализацию.
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