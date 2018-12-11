Людей закликають не сідати за кермо без нагальної потреби

Сильна хуртовина в південно-східних штатах США забрала життя щонайменше трьох людей. Про це повідомляє BBC. Рясний снігопад пошкодив лінії електропередач. Без світла залишилися майже чотириста тисяч будинків.

Зокрема у Північній Кароліні оголосили надзвичайний стан: у деяких районах штату цими вихідними випала "річна норма снігу". На дорогах ожеледиця і замети. Людей закликають не сідати за кермо без нагальної потреби.