Хуртовина в США забрала життя трьох людей [ Редактировать ]
Сильна хуртовина в південно-східних штатах США забрала життя щонайменше трьох людей. Про це повідомляє BBC. Рясний снігопад пошкодив лінії електропередач. Без світла залишилися майже чотириста тисяч будинків.
Зокрема у Північній Кароліні оголосили надзвичайний стан: у деяких районах штату цими вихідними випала "річна норма снігу". На дорогах ожеледиця і замети. Людей закликають не сідати за кермо без нагальної потреби.
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