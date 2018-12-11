Что приготовить на Новый Год 2019: меню на год Желтой Свиньи [ Редактировать ]
Новый год - это праздник замечательный и всеми любимый. Встречать Новый год принято в кругу близких и любимых за столом, полным вкуснейшими яствами, чтобы весь год прошел в достатке и изобилии.
Чтобы желтая Свинья - символ 2019 года - помогла нам добиться намеченных высот, нужно приготовить те блюда, которые ей понравились бы.
Какие блюда нужно приготовить на Новый год 2019, год Свиньи
Новогоднее праздничное меню должно быть продумано даже в мелочах, чтобы оно понравилось символу наступающего года.
Так, отказаться следует от блюд из курицы, даже если в вашем арсенале пару невероятно аппетитных рецептов приготовления курочки. Также не стоит ставить на стол яйца как отдельное блюда, они допускаются только в качестве ингредиентов прочих яств, например, салатов.
Кроме того, в Новый год 2019 лучше отказаться от экзотики, а ограничиться простыми и сытными блюдами, готовить которые рекомендуется из свинины, баранины, рыбы и морепродуктов.
На праздничном новогоднем столе 2019 должно быть много растительной пищи, которую так любит Свинья. Приветствуются блюда из фасоли и бобовых. Не забудьте о большом количестве зелени, овощей и фруктов.
Не стоит забывать, что основные цвета символа грядущего года - это багрово-красный и ярко-желтый. Поэтому стоит выбрать именно эти оттенки для украшения и сервировки праздничного стола.
Что обязательно должно быть на новогоднем столе:
- все виды рыбы и икра;
- обилие зелени;
- мясные и овощные салаты, но без свинины;
- разнообразные бутерброды и тарталетки;
- фрукты и десерты;
В обязательном порядке на новогоднем столе 2019 должно быть блюдо, которое нравится тотемному животному. В этом году на праздничном столе должно быть много зелени, фруктов и свежих овощей, так как символ года - травоядное животное.
Также идеально будет в центре стола поставить глиняную или керамическую миску с пшеницей или пшеном. Стоит позаботиться, чтобы на столе был разный хлеб, в том числе и с отрубями. Также есть мнение, что в центре стола должна стоять прозрачная чаша с чистой водой, а вокруг нее 7 свечек разных цветов, что символизирует чистоту и радугу.
Так как Свинья предпочитает натуральную пищу, поэтому нужно отказаться от различных полуфабрикатов, купленных в супермаркетах. Также не желательны всякого рода фастфуды.
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