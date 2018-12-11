11 декабря в Мукачевском районе на Закарпатье произошла утечка нефти из нефтепровода "Дружба". На месте работают аварийные бригады. Об этом сообщает пресс-служба главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

Диспетчерские службы нефтепровода "Дружба" зафиксировали разгерметизацию в системе нефтепровода с утечкой сырой нефти в поле вблизи с.Русское Мукачевского района. Сейчас известно о загрязнении почвы размером около 250 квадратных метров. На место выехали аварийные бригады. Для предотвращения распространения загрязнения выкопаны ямы-ловушки, из которых нефть откачивается в автоцистерны.

"Расстояние прорыва трубы до ближайшего жилого дома - около километра, угрозы загрязнения водоемов нет", - сообщил Москаль.

Утечка нефти могла произойти в результате несанкционированной врезки, однако окончательная причина разгерметизации нефтепровода будет известна позже.

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