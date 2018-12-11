13 декабря в австрийском Хохфильцене стартует второй этап Кубка мира по биатлону сезона 2018/19. В программе соревнований запланировано шесть гонок: мужской и женский спринты, две гонки преследования, а также эстафеты.

Украинские любители биатлона смогут посмотреть гонки в прямом эфире на телеканалах "UA:Перший" и "Спорт 1". Кроме того, спортивные баталии Хохфильцена традиционно покажет спутниковый телеканал Eurosport 1, а также белорусский "Беларусь 5" и российский "Матч ТВ".

Расписание прямых трансляций (указано киевское время, GMT+2):

13 декабря, 15:15. Спринт, 7,5 км, женщины - "Eurosport 1", "Спорт 1", "Беларусь 5", "UA:Перший".

14 декабря, 15:15. Спринт, 10 км, мужчины - "Eurosport 1", "Спорт 1", "Беларусь 5", "UA:Перший".

15 декабря, 12:30. Гонка преследования, 10 км, женщины - "Eurosport 1", "Спорт 1", "Беларусь 5", "UA:Перший".

15 декабря, 15:45. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины - "Eurosport 1", "Спорт 1", "Беларусь 5", "UA:Перший".

16 декабря, 12:15. Эстафета, 4х6 км, женщины - "Eurosport 1", "Спорт 1", "Беларусь 5", "UA:Перший".

16 декабря, 15:15. Эстафета, 4х7,5 км, мужчины - "Спорт 1", "Беларусь 5", "UA:Перший".

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