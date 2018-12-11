З моменту запровадження судової реформи, рівень довіри до судової влади не змінився або зменшився. Так вважають 79,8% експертного юридичного товариства.

Про це свідчать результати опитування професійного юридичного середовища, що проведені Центром "Соціальний моніторинг" та Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременко. Тема дослідження – "Результати впровадження судової реформи в Україні станом на кінець 2018 року".

Серед головних негативних наслідків судової реформи професійні юристи зазначили наступні:

- низький рівень кваліфікації працівників правоохоронної системи – зазначили 82,75% респондентів

- суттєве зростання судових зборів – 71,75%

- збереження корупції в судовій системі – 69%

- відсутність реальних змін, в той же час зміни мають суто декларативний характер – 65%.

84,8% опитаних професійних юристів вважають, що існуючі методи та підходи до проведення судової реформи треба змінювати.

У дослідженні взяли участь 400 респондентів, серед яких адвокати, правоохоронці, судді, науковці, правозахисники та інші представники професійної юридичної спільноти, які безпосередньо стикаються з роботою українських судів.

Судова реформа в Україні розпочалася в 2014 році на вимогу Революції гідності. Розробкою проекту одночасно займалися, за підтримки міжнародних організацій, громадська організація "Реанімаційний пакет реформ" та Рада судової реформи при Адміністрації президента. Але з часом виключна функція розробки проекту реформи перейшла до Ради судової реформи, яку очолював заступник голови АП Олексій Філатов. В 2016 році Верховна Рада затвердила законопроект "Про судоустрій та статус суддів", розроблений нею.

З 2017 року Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) розпочала кваліфікаційне оцінювання усіх суддів України на відповідність критеріям професійності та доброчесності. Були ліквідовані суди першої та другої інстанції, а замість них утворені нові. Замість вищих спеціалізованих судів та Верховного суду України утворений єдиний Верховний суд з відповідними касаційними палатами.

Процедура кваліфікаційного оцінювання, створення Верховного суду та багато інших пунктів згодом отримали численну критику з боку професійної спільноти.