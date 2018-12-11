11-12 декабря синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в акватории Черного и Азовского морей.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

"По данным "Укргидрометцентра", вечером 11 декабря и в ночью 12 декабря по северной половине акватории Черного моря порывы ветра 25-28 м / с, высота волн 30-50 дм; на Азовском море порывы ветра 25-28 м / с, высота волн 13-15 дм, в открытой части моря 15-20 дм", - говорится в сообщении.

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