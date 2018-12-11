Горячий шоколад - идеальный напиток для зимы. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов и флавоноидов он продлевает молодость, улучшает настроение и стимулирует умственную деятельность.

Секреты приготовления шоколада публикует "Сегодня".

- Для приготовления напитка лучше всего подойдет 50-70% горький шоколад.

- Какао-порошок должен быть темным, без добавления сахара.

- В классическом варианте для горячего шоколада используют цельное молоко. Чтобы сделать напиток более густым и питательным, молоко можно заменить не слишком жирными сливками.

- Чтобы улучшить вкус шоколада, добавьте специи - корицу, ваниль, мускатный орех.

- Перед подачей напиток можно украсить взбитыми сливками, молотой корицей, какао-порошком или маршмэллоу.

Классический рецепт горячего шоколада

Ингредиенты на 4 порции:

- 3 столовые ложки какао-порошка без сахара

- 3 стакана цельного молока

- 170 г черного шоколада, мелко нарезанного

- 3 столовые ложки сахара

- Взбитые сливки и какао-порошок для подачи

Рецепт приготовления:

- Довести 3/4 стакана воды до кипения в сотейнике на среднем огне.

- Снять с плиты, всыпать какао-порошок и хорошо перемешать венчиком, чтобы не было комочков.

- Влить молоко и вернуть на огонь. Когда смесь нагреется, добавить шоколад и сахар. Готовить, часто перемешивая, пока шоколад не растворится, около 5 минут.

- Перелить горячий шоколад из кружки. Украсить взбитыми сливками и посыпать какао-порошком.

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