Секрет приготовления горячего шоколада [ Редактировать ]
Горячий шоколад - идеальный напиток для зимы. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов и флавоноидов он продлевает молодость, улучшает настроение и стимулирует умственную деятельность.
Секреты приготовления шоколада публикует "Сегодня".
- Для приготовления напитка лучше всего подойдет 50-70% горький шоколад.
- Какао-порошок должен быть темным, без добавления сахара.
- В классическом варианте для горячего шоколада используют цельное молоко. Чтобы сделать напиток более густым и питательным, молоко можно заменить не слишком жирными сливками.
- Чтобы улучшить вкус шоколада, добавьте специи - корицу, ваниль, мускатный орех.
- Перед подачей напиток можно украсить взбитыми сливками, молотой корицей, какао-порошком или маршмэллоу.
Классический рецепт горячего шоколада
Ингредиенты на 4 порции:
- 3 столовые ложки какао-порошка без сахара
- 3 стакана цельного молока
- 170 г черного шоколада, мелко нарезанного
- 3 столовые ложки сахара
- Взбитые сливки и какао-порошок для подачи
Рецепт приготовления:
- Довести 3/4 стакана воды до кипения в сотейнике на среднем огне.
- Снять с плиты, всыпать какао-порошок и хорошо перемешать венчиком, чтобы не было комочков.
- Влить молоко и вернуть на огонь. Когда смесь нагреется, добавить шоколад и сахар. Готовить, часто перемешивая, пока шоколад не растворится, около 5 минут.
- Перелить горячий шоколад из кружки. Украсить взбитыми сливками и посыпать какао-порошком.
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