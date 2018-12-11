Пенсии в Украине: Порошенко принял важное решение [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №9369 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2018 год". Об этом сообщается на сайте парламента.
В частности, закон предусматривает увеличение расходов на выплату пенсий на 10 777,6 млн гривен (по общему и специальному фонду).
Кроме того, документом в связи с введением военного положения предусматривается перераспределить средства на увеличение финансирования оплаты труда для Вооруженных сил - на 300 млн гривен, для сотрудников прокуратуры - на 100 млн гривен, для сотрудников Службы безопасности Украины - на 65 млн гривен.
Ранее мы писали о том, что в Минобороны увеличат расходы на вооружение.
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