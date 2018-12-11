В Абу-Дабі сформували верблюжі поліцейські патрулі [ Редактировать ]
У столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі сформували поліцейські патрулі, які пересуваються на верблюдах. Такий крок, вважають в поліції, не тільки посилить безпеку у місті, але й є частиною арабських традицій.
Верблюди віддавна відігравали вирішальну роль у житті пустельних народів. Вони допомагали перевозити товари, були основним джерелом м'яса, молока і навіть вовни.
Нині ж для них придумали іншу - не менш важливу роботу.
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