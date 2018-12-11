У столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі сформували поліцейські патрулі, які пересуваються на верблюдах. Такий крок, вважають в поліції, не тільки посилить безпеку у місті, але й є частиною арабських традицій.

Верблюди віддавна відігравали вирішальну роль у житті пустельних народів. Вони допомагали перевозити товари, були основним джерелом м'яса, молока і навіть вовни.

Нині ж для них придумали іншу - не менш важливу роботу.