Євросоюз перерахував Україні транш в рамках програми макрофінансової допомоги [ Редактировать ]
Євросоюз перерахував Україні перший транш у півмільярда євро в рамках нової програми макрофінансової допомоги. Про це у своєму Twitter повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
Чиновник підкреслив, цитую, "ЄС продовжує свою активну діяльність в Україні та підтримку її народу".
Нагадаю, разом із новим траншем допомога, виділена Євросоюзом Україні з 2014 року, зросте до 3 мільярдів 300 мільйонів євро. Це - найбільший обсяг коштів, виділений Європейським союзом країні, яка не є його членом.
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