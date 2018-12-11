ЄС продовжує свою активну діяльність в Україні

Євросоюз перерахував Україні перший транш у півмільярда євро в рамках нової програми макрофінансової допомоги. Про це у своєму Twitter повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Чиновник підкреслив, цитую, "ЄС продовжує свою активну діяльність в Україні та підтримку її народу".

Нагадаю, разом із новим траншем допомога, виділена Євросоюзом Україні з 2014 року, зросте до 3 мільярдів 300 мільйонів євро. Це - найбільший обсяг коштів, виділений Європейським союзом країні, яка не є його членом.