Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Павленко отметил, что такие показатели соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), наглядно продемонстрировали, что широкое объединение оппозиционных сил находит поддержку у людей.

"Рейтинги еще раз подтвердили, что решение, принятое ведущими оппозиционными политиками Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем, было правильным. Они своим примером показали, что можно и нужно поступиться личными амбициями ради будущего Украины. Сегодня нет времени на внутренние дрязги. Выяснение внутрипартийных отношений играет только на руку власти. Сегодня нужно остановить сползание Украины в социально-экономическую пропасть. И чем шире будут оппозиционные ряды, тем выше наш шанс на победу, тем меньше у власти шансов фальсифицировать результаты выборов", - отметил Юрий Павленко.

Так, согласно данным соцопроса, если бы выборы проводились в конце ноября - начале декабря 2018 года (всего было опрошено 2 тыс. респондентов, статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%), то в парламент могли бы пройти пять партий. Это "Батькивщина" - за нее готовы проголосовать 23,4% опрошенных, у партии "Слуга народа" 13% симпатиков, 11,3% избирателей намерены отдать свои голоса за "Оппозиционную платформу- За жизнь". У «Блока Петра Порошенко" - 11,2% , "Гражданскую позицию" поддерживают 9,1% опрошенных. Партия "Оппозиционный блок" не преодолевает 5% барьер, ее готовы поддержать только 2% опрошенных.

Таким образом, подчеркнул Юрий Павленко, большинство сторонников и "Оппозицонного блока", и партии "За життя" теперь готовы голосовать за "Оппозиционную платформу - За жизнь".

Он также отметил, что сейчас в интересах Порошенко предпринимается попытка рейдерского захвата "Оппозиционного блока" путем проведения нелегитимного съезда партии.

"Ряд депутатов в руководстве партии сознательно идет на такой шаг, чтобы сохранить бизнес, решить свои личные вопросы путем "договорняков" с режимом и его чиновниками. Именно потому они отказались присоединиться к инициативе объединения всех оппозиционных сил на основе "Оппозиционной платформы - За жизнь", которая станет решающим фактором для победы над режимом. Закулисные игры и настойчивые попытки созыва съезда "Оппозиционного блока", от участия в котором уже отказалось большинство областных организаций - это технология, направленная на проигрыш выборов ради успеха нынешней власти. Такой курс ведет только к поражению и продолжению войны, разрухи и нищеты", - сказал оппозиционный политик.

"Съезд "Оппозиционного блока" должен проводиться согласно законодательству и по Уставу партии, а не по команде с Банковой. Рейдеры Порошенко не должны получить контроль над партией, чтобы сделать оппозицию слабой и послушной", - резюмировал Юрий Павленко.