Ани Лорак разделась на фото и шокировала поклонников [ Редактировать ]
Фото: Instagram
Украинская певица Ани Лорак удивила пользователей на своей странице в Instagram Stories.
Артистка предстала перед фанатами в новом образе - восточной красавицы.
Многие поклонники обратили внимание на грудь певицы, подчеркнув, что наряд слишком откровенный.
Ранее мы писали о том, что Ани Лорак жестоко раскритиковали в сети.
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