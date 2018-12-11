Украинская певица Ани Лорак удивила пользователей на своей странице в Instagram Stories.

Артистка предстала перед фанатами в новом образе - восточной красавицы.

Многие поклонники обратили внимание на грудь певицы, подчеркнув, что наряд слишком откровенный.

Ранее мы писали о том, что Ани Лорак жестоко раскритиковали в сети.