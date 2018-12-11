В Одесі цієї ночі від кору помер однорічний малюк. За попередніми даними, інфекцію він підхопив у лікарні, куди потрапив з бронхітом. Мама каже: хлопчик хворів, тому планове щеплення не зробили. Та найбільше хворих на кір у західних областях України. Серед лідерів - Івано-Франківщина та Закарпаття. Від початку року на Рівненщині занедужали більш як дві тисячі людей. Чи можна виправити ситуацію, та як убезпечити малечу - дізнавалася Сніжана Сидорук.

Інфекційні відділення та бокси місцевих лікарень заповнені хворими на кір. Лише у листопаді занедужали шістсот жителів області. Це вдвічі більше, ніж у жовтні. Небезпечна інфекція, кажуть епідеміологи, шириться шаленими темпами.

"Загалом, якщо взяти з початку року в нас понад дві тисячі хворих на кір. Це якщо взяти за 30 останніх років - це найвища захворюваність в нашій області", - говорить Віктор Мороз, завідувач відділу епіднагляду Рівненського обласного лабораторного центру.

Нині у міській лікарні 24 пацієнти з кором. Хворіють цілими сім'ями. Та найстрашніше - не сама хвороба, а її ускладнення.

"Це в основному із ларингітами, ларинготрахеїтами. Є пацієнти з ускладненнями відносно пневмонії. Також відносно ускладнень лор-органів. Є пацієнти із отитами, гайморитами", - говорить Галина Максимчук, завідувач інфекційним відділенням Рівненської центральної міської лікарні.

Найчастіше кір "хапає" той, хто не вакцинований, - кажуть лікарі. І вкотре закликають батьків: робити дітям щеплення.

"Свого часу ми не мали вакцини, мали проблеми з батьками у зв'язку з їх відмовами від щеплень до цієї пори також маємо такі проблеми. Крім того, що хворіють діти, хворіють і дорослі", - говорить Юрій Денисенко, головний педіатр Рівного.

Днями область отримала 16 тисяч доз вакцини від кору. Це більше ніж достатньо, - вважають медики і запевняють: безпечність препаратів контролюють.

"На вакцині є спеціальний термодатчик, який показує, чи правильно зберігається вакцина", - говорить Наталія Михальчук, медсестра кабінету щеплень.

Якщо вакцина зберігалася неправильно, то він буде темного кольору, дуже темного.

Епідеміологи переконані: спинити хворобу можна лише тоді, коли відновиться так званий колективний імунітет. Але досягти цього важко. Адже часто мають справу з фіктивними щепленнями.

"Коли розслідуємо спалахи, виявляється, що діти, щеплення документально записано. Питаю маму, а вона каже: ні я щеплення проти кору своїй дитині не робила. І такі випадки є непоодинокі, на жаль", - говорить Віктор Мороз, завідувач відділу епіднагляду Рівненського обласного лабораторного центру.

Епідеміологи констатують: Рівненщина у п'ятірці областей, де показник щеплень проти цієї страшної недуги один з найгірших у країні.