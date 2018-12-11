Под Киевом, на Варшавской трассе, в результате ДТП с участием маршрутки и грузового автомобиля пострадали как минимум пять человек. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Там уточнили, что происшествие произошло в 500 м от КП в сторону Ирпеня.

По предварительным данным, двое пострадавших - в тяжелом состоянии, они находятся в реанимации.

На месте происшествия работают спасатели.

Ранее мы писали о том, что в Киеве четыре автомобиля одновременно попали в жуткое ДТП.