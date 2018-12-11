В Україні очікується погіршення погодних умов [ Редактировать ]
В Україні оголосили штормове попередження. За повідомленням Укргідрометцентру, у середу та четвер очікується погіршення погодних умов.
Зокрема, в Чернігівській, Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській і Миколаївській областях прогнозують хуртовини, з поривами вітру до 20 метрів за секунду, та сильні снігопади.
У Державній автоінспекції водіїв традиційно просять без нагальної потреби не сідати за кермо.
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