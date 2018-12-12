Некоторые люди не могут обходиться без сахара. Другие же наоборот, стараются избегать его всегда и везде. Такое отношение к этому продукту породило немало мифов, в которые верят миллионы человек по всему миру. Интернет-журнал Factinteres собрал 5 популярных мифов о сахаре.

Есть полезные и вредные виды сахара

Существует миф, в котором одни виды сахара считаются более полезными, чем другие виды сахара. Дело в том, что любой другой сахара – это привычный для нас белый сахар, но с некоторыми добавками. Например, коричневый сахар – это белый сахар с добавлением патоки.

Сахар вызывает привыкание

Многие считают, что перестав употреблять сахар, у человека начинается "ломка". К счастью, никакого привыкания сахар не вызывает. Неприятные ощущения после отказа от сахара являются лишь своеобразным периодом адаптации к новому вкусу различных продуктов. Обычно эта «ломка» проходит через 2-3 дня после отказа от сахара.

Большое количество сахара вызывает диабет

Никаких научных доказательств влияния сахара на появление диабета 1 типа до сих пор получено не было. Несмотря на то, что причин появления этого заболевания выявлено не было, сахар не играет никакой роли на этот процесс.



Что касается диабета 2 типа, то сахар может влиять на его появление, но лишь косвенно. Дело в том, что злоупотребление сахаром приводит к ожирению, которое и является причиной развития диабета 2 типа.

Сахар более вредный, чем сахарозаменители

Этот миф родился "благодаря" маркетологам компаний, которые занимаются продажей сахарозаменителей. Действительно, сахарозаменители имеют крайне низкую калорийность, но негативного влияния на организм оно не стоит. Дело в том, что большинство сахарозаменителей способны вызвать заболевания сердца, сосудов, кишечника, желудка, развитие деменции и инсульта.

Сахар нужно полностью убрать из рациона

Нет, полностью исключать сахар из рациона не рекомендуется. Дело в том, что сахар является источником энергии, в которой нуждается наш организм. Если организму не будет хватать энергии, у человека начнет ослабевать иммунитет, появится усталость, апатия и т.д. Однако это не повод съедать килограммы сахара, т.к. ни к чему хорошему это не приведет. Лучшим выходом будет сбалансированное питание и умеренное потребление сахара.

Ранее мы писали о том, что любовь к сахару может привести к алкоголизму.