12 декабря: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
12 декабря - 346-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 19 дней.
День Сухопутных войск Украины
Профессиональный праздник - День Сухопутных войск Украины, который ежегодно отмечается в стране 12 декабря, был установлен Указом Президента Украины в 1997 году.
Сухопутные войска являются главным носителем боевого могущества независимой Украины. По своему назначению и объему возложенных на них задач, они играют решающую роль в выполнении своих функций, как в мирное, так и в военное время. По численности Сухопутные войска составляют почти половину всех Вооруженных Сил Украины.
Именины сегодня празднуют:
Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Сергей, Федор.
Читайте также гороскоп на сегодня.
по теме
День святого Андрея Первозванного: что обязательно нужно сделать женщинам 13 декабря
13 декабря отмечают праздник - День святого Андрея Первозванного, а в народе - Калит
Приметы на 12 декабря: что категорически нельзя делать
Нельзя применять для этих целей лопату, приметы объясняли, что это делается, чтобы крыша не прохудилась
Мужчина 48 лет хранил подарок бывшей девушки и открыл его
Перед Рождеством девушка, с которой он тогда встречался, вручила ему подарок
Зимние каникулы: сколько стоит отдых в теплых странах
Новый год совсем близко, а это означает, что некоторые уже начинают паковать чемоданы для отдыха за границей
11 декабря: какой сегодня праздник
11 декабря - 345-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 20 дней