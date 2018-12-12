12 декабря - 346-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 19 дней.

День Сухопутных войск Украины

Профессиональный праздник - День Сухопутных войск Украины, который ежегодно отмечается в стране 12 декабря, был установлен Указом Президента Украины в 1997 году.

Сухопутные войска являются главным носителем боевого могущества независимой Украины. По своему назначению и объему возложенных на них задач, они играют решающую роль в выполнении своих функций, как в мирное, так и в военное время. По численности Сухопутные войска составляют почти половину всех Вооруженных Сил Украины.

Именины сегодня празднуют:

Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Сергей, Федор.

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