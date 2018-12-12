Хурма - кладезь витаминов и полезных веществ, которые так необходимы организму в холодное время года. Однако стоит помнить о том, что далеко не всем хурма будет полезна, есть случаи, когда от ее употребления стоит отказаться. Об этом пишет Sunny7.ua.

Эти плоды противопоказаны при спазмах в кишечнике и запорах, поскольку содержащийся в хурме танин, может провоцировать острую непроходимость.

Вяжущие вещества хурмы способствуют неправильному метаболизму, поэтому при ожирении фрукты противопоказаны.

Фрукт категорически нельзя есть детям до десяти лет: танин в сочетании с желудочным соком образует вязкую смесь, связывающую всю пищу в детском желудке в один ком, что чревато негативными последствиями.

Медики также не советуют употреблять оранжевый плод при диабете.

Диетологи и медики просто категорически запрещают совмещать хурму с молоком и даже обычной холодной водой - могут быть проблемы с желудком.

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