Сьогодні український консул планує зустрітися ще з п'ятьма військовополоненими моряками, яких утримують у московських в'язницях. Напередодні дипломат відвідав шістьох військовослужбовців, яких захопили у Керченській протоці.

Тим часом на Волині провели акцію на підтримку моряків. До заходу долучилися кількасот місцевих жителів, учасники АТО та резервісти морської піхоти. Люди вимагали від Росії звільнити бранців. Такі акції відбулися в усіх містах та селищах краю.

"Я служив у морській піхоті, а це є люди, які на даний час, коли почалася окупація, перебували в Криму, потім перевелися до Одеси. Це є військові моряки, яких ми щиро дуже підтримуємо. Ми обов'язково з ними, завжди були і будемо", - говорить Анатолій Горун, військовослужбовець запасу.

"Я розумію, що цим підняттям якоїсь такої матеріальної допомоги ми, звичайно, не надамо ні сім'ям цих моряків, ні самим їм. Ми просто хочемо, щоб хлопці знали, що ми про них пам'ятаємо, не забуваємо і не залишимо в біді", - говорить Вадим Ваврищук, голова Волинської спілки ветеранів АТО.