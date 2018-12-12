Зимові свята цього року в Україні розпочнуться раніше, ніж зазвичай. У столиці на Подолі перше передноворічне шоу стартує вже цими вихідними. Святий Миколай припливе човном на набережну Дніпра та засвітить вогні ялинки. Організатори кажуть, усе частіше українці відмовляються від традиційного Діда Мороза й обирають Санта Клауса та Святого Миколая. Змінюються й інші традиції. Як, розкаже Ольга Клюєва.

Мода на нових персонажів змушує аніматорів міняти казковий гардероб. Цього року довелося додатково шити коротенькі кожухи для Санти та різдвяні ковпаки для гномів. Дідів Морозів замовляють дедалі менше.

"Корпоративные мероприятия, детские утренники, различные компании - они хотят больше видеть Святого Николая, а не Деда Мороза", - розповідає Владислав Горбачов, організатор свят.

Найбільший попит на зимових персонажів, які не зловживають алкоголем, вільно розмовляють українською і знають народні традиції. Дмитро, аніматор з десятирічним стажем, уперше пробує себе в амплуа Святого Миколая. Каже: цього року на Миколаїв справжній бум. Тож треба подбати про всі деталі нового образу.

"Святой Николай - он как святой, добрый человек, сдержаный, прощающий. А Дед Мороз пришел, хоровод поводил и все, и ушел. А Святой Николай он в любом случае даже, если ты себя плохо вел целый год - он даст тебе авансом подарочек", - каже Дмитро Семиволос, аніматор.

Все більше зимові свята в Україні нагадують європейські. Це позначилось і на святкових декораціях, і навіть на кулінарних традиціях. Кондитери кажуть: пряничні будиночки, німецьки імбирні фігурки та австрійський різдвяний штоллен - лідери замовлень до святкового столу.

"Зараз дуже великою популярністю користуються європейскі різдв'яні десерти. В першу чергу, це різдвяни кекси. Можуть бути лимонними, ягідними з прянощами и штолени - це такий німецький кекс на дріжовому тісти. І зараз дуже багато замовлень на нього. Багато замовляють тортів, штоленів та пряників. Прямо зараз справжній бум на це", - розповідає Олеся Гнатюк, кондитер.

Перший офіційний новорічний вихідний 25 грудня - святкування Різдва за західним обрядом. Аніматор Неля Клименко розповідає: на цю дати Снігуроньку в агентстві ніхто не замовляв. Дівчина сподівається, що ближче до Нового року традиційні новорічні персонажів стануть більш популярними. Говорить: як би не змінювалась мода на казкових героїв, головне завдання - не зруйнувати у дітей віру в дива. Снігуроньку і Діда Мороза ще ніхто не замовляв.

"Есть проблема в родителях. Они видят не сказочного персонажа, а аниматоров. И говорят: "Вот подожди, аниматоры переоденутся!". Вот родители не надо так делать, не разрушайте сказку", - говорить Неля Клименко, аніматор.