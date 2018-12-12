"Какие ноги старческие": Пугачева предстала в прозрачной одежде (видео) [ Редактировать ]
Алла Пугачева, Наташа Королева, Владимир Винокур, Николай Басков и многие другие поздравили с днем рождения Иду Достман - светскую львицу, адвоката, супругу продюсера Александра Достмана. Наташа Королева сняла сюрприз на видео и показала его на своей странице в Instagram.
Примадонну сняли в черном коротком платье и прозрачном кардигане.
"Сюрприз для Иды удался! С Днем рождения, наша красоточка", - подписала ролик Наташа Королева.
Подписчики активно комментируют образ Аллы Пугачевой:
"70 лет на носу, а все прозрачную одежду носит...", "Какой у Аллы кардиган красивый, тоже хочу себе такой", "Какие у Аллы ноги старческие", "Хоть Пугачеву сзади разглядели. Хорошо выглядит для своих лет", "Знаете, сюрпризы хороши если они такие. Но не понимаю того, что русский человек, зная свой русский язык, поздравляет песней на английском языке".
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