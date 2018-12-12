В Украине появился новый компьютерный вирус. Хакеры распространяют его через почтовые сервисы ukr.net и i.ua. При этом рассылку выдают за сообщения госучреждений, в том числе судов. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Как выяснили сотрудники киберполиции, вредоносное программное обеспечение направлено на пользователей операционной системы MS Windows.

"Специалисты из киберполиции 11 декабря начали фиксировать факты распространения этого вредоносного программного обеспечения. В общем, оно было нацелено на пользователей, которые являются частными нотариусами Украины", - сказано в сообщении.

Ранее мы писали о том, что новый вирус на Android угрожает миллионам пользователей.