Новый компьютерный вирус атакует Украину [ Редактировать ]
В Украине появился новый компьютерный вирус. Хакеры распространяют его через почтовые сервисы ukr.net и i.ua. При этом рассылку выдают за сообщения госучреждений, в том числе судов. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Как выяснили сотрудники киберполиции, вредоносное программное обеспечение направлено на пользователей операционной системы MS Windows.
"Специалисты из киберполиции 11 декабря начали фиксировать факты распространения этого вредоносного программного обеспечения. В общем, оно было нацелено на пользователей, которые являются частными нотариусами Украины", - сказано в сообщении.
Ранее мы писали о том, что новый вирус на Android угрожает миллионам пользователей.
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