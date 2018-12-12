В среду утром, 12 декабря, в Корабельном районе Николаева маршрутка №17 сбила школьника на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает Novosti-n.org.

Маршрутка ехала по проспекту Богоявленскому, со стороны улицы Металлургов, в направлении проспекта Корабелов. В районе дома № 320 дорогу справа налево по ходу движения маршрутки переходил парень. Водитель не сумел вовремя затормозить и сбил его.

В результате ДТП пешеход - 17-летний школьник, был травмирован. Скорая доставила пострадавшего в Областную детскую больницу. По предварительным данным у него зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма и ряд других повреждений.

По словам водителя маршрутки, школьник внезапно вышел на дорогу, из-за чего он не успел вовремя среагировать.

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