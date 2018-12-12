Мужчина утопил жену ради 30 миллионов [ Редактировать ]
Мужчина из Китая утопил свою жену в бассейне во время отпуска в Таиланде, чтобы получить компенсацию от страховой компании. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Чжан Ифань из города Тяньцзинь несколько месяцев готовился к осуществлению своего плана. Он завел на супругу несколько страховых полисов и заключил договоры на ее имя, подделав подпись. Затем Чжан отправился с женой и дочерью на курортный остров Пхукет.
Спустя несколько дней после начала отпуска он позвонил родственникам жены и заявил, что она утонула в бассейне. Отец женщины заподозрил неладное: его дочь всегда хорошо плавала. Родители подали на него в суд иск о мошенничестве, потребовали экстрадиции преступника в Китай и надеются, что он будет казнен.
Всего Чжан мог бы получить более 30 миллионов юаней страховых выплат (120 миллионов гривен).
На допросе Чжан признал свою вину. Он заявил, что избил супругу, а затем держал ее голову под водой, чтобы она не могла всплыть. Китаец объяснил, что сделал это, так как "больше не хотел с ней жить".
Ранее мы писали, что в Киеве мужчина застрелил коллегу.
по теме
Известный стример избил беременную жену в прямом эфире
Известный стример обвиняется в нападении на беременную жену во время трансляции игры
Разработчик Google найден мертвым на рабочем месте
Его нашел уборщик, который пришел в офис
Пациента заставили заплатить прямо во время операции
Руководство больницы согласилось выплатить мужчине компенсацию
Военные корабли Украины продолжат проходить через Керченский пролив – Полторак
Украина не откажется от права присутствовать в Азовском море - это будет означать его оккупацию Россией
В Киеве пенсионер выбросился из окна (фото)
В Голосеевском районе Киева мужчина выбросился из окна своей квартиры