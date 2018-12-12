Президент Украины Петр Порошенко обратился к президенту России Владимиру Путину, назвав войной захват украинских кораблей у Керченского пролива. Видео интервью американскому изданию Fox News размещено на странице президента в Facebook.

"Мистер Путин, это война. Это не шутки, не инцидент, и не кризис. Потому что ваши регулярные войска под российским флагом совершили нападение на украинское военное судно в международных водах. Нет никаких других объяснений", - заявил Порошенко.

По словам главы государства, одних только осуждающих слов мировых лидеров недостаточно - "нужны дела".

"В ответ на такие действия Путина нам нужно реагировать и действовать", - сказал Порошенко.

Президент снова предложил расширить флот НАТО в Черном море и призвал Запад внедрить "азовский пакет" санкций против России и закрыть для ее судов порты Европы и США.

Ранее мы писали о том, что Климкин предложил новые варианты санкций против России.