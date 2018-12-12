Украинская певица Ани Лорак поделилась новым фото на своей странице в Instagram.

На снимке артистка позирует в платье с открытым верхом. Поклонники сразу же принялись комментировать наряд Лорак. Некоторые обратили внимание и на лицо певицы.

"При виде Анны Лорак у меня два слова сразу вспоминаются из ее песни - "разведусь" и "сумасшедшая"", "Я конечно уважаю Каролину, но это платье не очень удачное", "Улыбка, как у Джокера", "Сексуальности неизменно имеет Ани Лорак", "Силиконовая кукушка - Лорак!", "Однотипные наряды", "Лорак алчная и дешевая певичка", "Ботокс так и выпирает".

Ранее Ани Лорак разделась на фото и шокировала поклонников.