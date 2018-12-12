"Улыбка, как у Джокера": Лорак раскритиковали за ботокс (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Ани Лорак поделилась новым фото на своей странице в Instagram.
На снимке артистка позирует в платье с открытым верхом. Поклонники сразу же принялись комментировать наряд Лорак. Некоторые обратили внимание и на лицо певицы.
"При виде Анны Лорак у меня два слова сразу вспоминаются из ее песни - "разведусь" и "сумасшедшая"", "Я конечно уважаю Каролину, но это платье не очень удачное", "Улыбка, как у Джокера", "Сексуальности неизменно имеет Ани Лорак", "Силиконовая кукушка - Лорак!", "Однотипные наряды", "Лорак алчная и дешевая певичка", "Ботокс так и выпирает".
Публикация от Ани Лорак (@anilorak)
по теме
"Это самая настоящая любовь": Ани Лорак умилила поклонников (фото)
Украинская певица умилила поклонников новым снимком в соцсети
"Жертва ботокса и пластики": Ани Лорак высмеяли за новый образ (фото)
Украинская певица Ани Лорак встревожила поклонников своим внешним видом
Латекс и голые ноги: Ани Лорак раскритиковали за откровенный образ (фото)
Украинская певица Ани Лорак похвасталась новым образом на своей странице в Instagram
Ани Лорак разделась на фото и шокировала поклонников
Украинская певица Ани Лорак удивила пользователей на своей странице в Instagram Stories
"Грудь видно полностью": Ани Лорак жестоко раскритиковали в сети (фото)
Украинская певица Ани Лорак поделилась фото со съемок российского шоу