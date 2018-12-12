Сьогодні в переддень останнього цього року саміту глав держав і урядів Євросоюзу у Брюсселі президент України Петро Порошенко зустрінеться з главою Ради ЄС Дональдом Туском. Про це йдеться на сайті прес-служби Туска.

Розпочнеться зустріч о 21:30 за Києвом.

А вже завтра Петро Порошенко проведе переговори з очільником НАТО Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі Альянсу. Далі - у політиків запланована спільна прес-конференція.