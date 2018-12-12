На Волині медики урятували хвору бабусю за допомогою підводи [ Редактировать ]
До лікарні на підводі. Волинські медики йшли пішки та їхали кіньми, щоб урятувати хвору бабусю. Машина "швидкої" не змогла дістатися місця виклику через відсутність у селі асфальтованої дороги. Шлях перетворився на суцільну багнюку, й автомобіль медиків застряг.
Кількасот метрів вони здолали пішки та надали бабусі невідкладну допомогу. Але пацієнтка потребувала госпіталізації. Тож до карети "швидкої", попри холоднечу, її довелося везти підводою. До лікарні бабусю доправили вже у теплому авто.
"Бабо, все буде добре. Чого Ви переживаєте? До "скорої" їдете".
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