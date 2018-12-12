У Чернівцях зайнялася триповерхова будівля [ Редактировать ]
Велика пожежа спалахнула цієї ночі у Чернівцях. Приблизно об одинадцятій вечора зайнявся мансардний поверх триповерхової будівлі в центрі міста. Загалом полум'я охопило півтори тисячі квадратних метрів.
Мешканців одразу ж евакуювали. На місце прибули рятувальники та поліцейські. Постраждалих немає. Знеструмлено цілий квартал міста. Рух громадського транспорту обмежений.
Причина займання наразі невідома. У мерії вже заявили, що це наймасштабніша пожежа за останні 20 років.
по теме
У центрі Чернівців спалахнула будівля
Велика пожежа спалахнула цієї ночі у Чернівцях. Приблизно об одинадцятій вечора зайнявся мансардний поверх триповерхової будівлі в центрі міста. Загалом полум'я охопило півтори тисячі квадратних метрів
Чому українці стають жертвами недобросовісних забудовників?
Стіні рідні і небезпечні. Досліджуємо якість роботи сучасних забудовників: на які ризики наражаються покупці квартир у новобудовах?
Кошка месяц ждала хозяев у сгоревшего дома (видео)
В американском городке Парадиз, штат Калифорния, кошка месяц ждала хозяев у сгоревшего дома
У Ріо-де-Жанейро врятували сотні експонатів із найстарішого музею
Майже півтори тисячі експонатів вдалося врятувати із найстарішого бразильського музею, який згорів у вересні. Працівники кажуть - не сподівалися знайти у зруйнованій будівлі стільки вцілілих артефактів
У Дніпрі горіла приватна клініка
Пожежа в одній із приватних клінік Дніпра. Зайнялося в коридорі на першому поверсі - горів кабель. Дим за кілька хвилин заполонив усю будівлю. За попередньою інформацією, сталося коротке замикання