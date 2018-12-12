Про самого красивого маньяка снимут сериал [ Редактировать ]
Телеканал Netflix анонсировал выход документального сериала "Беседы с убийцей: записи Теда Банди". Об этом сообщает Deadline.
Первая серия из четырех выйдет 24 января - ровно через 30 лет после казни "американского Джека-потрошителя". Зрителям покажут ранее не публиковавшиеся интервью с Тедом Банди, которые он дал, находясь в камере смертников.
Отмечается, что проект будет посвящен мужчине, индивидуальность и привлекательная внешность которого "бросила вызов стереотипным представлениям о серийных маньяках". Банди, на счету которого более 30 жертв, попал в тюрьму в 1978 году, и, находясь за решеткой, стал предметом "необычайного обожания" американских женщин.
Режиссером и продюсером сериала выступит Джо Берлингер, который также работает над фильмом о Теде Банди "Красивый, плохой, злой". Премьера картины с Заком Эфроном в главной роли состоится в 2019 году на фестивале "Сандэнс".
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