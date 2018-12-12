День святого Андрея Первозванного: приметы и традиции 13 декабря [ Редактировать ]
13 декабря отмечается день апостола Андрея Первозванного, одного из первых и 12 приближенных учеников.
В народе праздник именовали по имени святого, но также про день говорили "тихая вода, шумная вода" или называли "гадальным Андреем". О том, какие традиции и приметы существуют на Андрея Первозванного, читайте в нашем материале.
Апостол Андрей Первозванный считается одним из первых призванных и последовавших за Христом вместе со своим братом апостолом Петром. Святой проповедовал веру в Господа, странствуя в том числе по славянским землям. Считается, что во время своих путешествий бывал и в Киеве. В дороге он излечил множество больных и подарил молитвами прозрение ослепшим. Однако на своем пути ему встретились и недруги, из-за которых святой принял смерть.
Традиции
День особенно праздновался молодежью: девушки в этот день гадали, а парням позволено было безобразничать. Еще в канун дня, 12 декабря, молодые люди собирались в одном доме и весело встречали приход праздника историями и забавными играми, а ночью на 13-е женская половина начинала ворожить.
В праздник первыми сначала приходили девушки, которые помогали хозяйке дома приготовить и подать на стол. В праздник Андрея существовало особенное блюдо, также служившее и для игры, Калита - хлеб, выпекаемый в форме круга, как символ солнца и грядущего солнцестояния. В его приготовлении принимала участие каждая из гостей вечера, замешивая сладкое медовое тесто по очереди. Корж украшали вишнями, изюмом или другими съедобными объектами в зависимости от фантазии хозяек.
Кусочек кулинарного изделия становился целью в одноименной игре. Калиту подвешивали на ниточку достаточно высоко, чтобы укусить можно было только при высоком прыжке. Участник пытался ухватить кусок, в то время как другой человек дергал за ниточку, из-за чего сухо запеченный корж подпрыгивал, усложняя задачу. При этом между защитником Калиты и нападавшим на нее происходил смешной диалог, веселящий зрителей. Наигравшись вдоволь, выпечкой угощались все.
Среди других праздничных традиций и обычай слушать воду. На Андрея выходили к рекам, озерам и даже колодцам, чтобы прислушаться к воде: если она тихая, то ждали теплую зиму, а если слышалось гудение и плескание – предвещали морозную зиму.
Приметы в Андреев день
- огонь в печи красный - к стуже, белый - к потеплению;
- если на Андрея день погожий - ждать богатого урожая;
- если на Андрея не выпадет снег, зима будет теплой.
Узнайте также, что категорически нельзя делать на День Андрея, и что обязательно стоит сделать женщинам 13 декабря.
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