Верховный суд вынес решение касательно возможности открытия производства из-за принятия Верховной Радой законов об установлении новых акцизов на растаможивание легковых автомобилей на иностранной регистрации.

Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

Так, суд отказал в открытии дела и не удовлетворил иск ОО "Бюро добрых дел" к Верховной Раде и президенту Украины о признании их действий противоправными в принятии законов №8487 и 8488. Истец требовал признать данные нормативно-правовые акты незаконными и отменить их.

Истец заявлял, что законопроекты были приняты с явными нарушениями Регламента ВР. По его мнению, украинский глава должен был бы наложить вето на эти проекты, но подписал их.

Верховный суд уточнил, что Рада при рассмотрении и принятии закона не выполняет властных управленческих функций, а всего лишь реализует свои полномочия в законодательной сфере. Также это касается и президента касательно подписания принятых парламентом законов.

В суде объяснили, что Конституционный суд Украины должен заниматься рассмотрением дела о соответствии Конституции украинских законов, если вдруг была нарушена установленная регламентом процедура рассмотрения, принятия или вступления в силу.

Постановление может быть обжаловано в большой Палате Верховного суда в течение пятнадцати дней со дня его подписания.

Читайте также пошаговую инструкцию о том, как растаможить "евробляху".