Германия поддерживает ужесточение санкций против России - Меркель [ Редактировать ]
На предстоящем саммите лидеров Евросоюза Германия поддержит ужесточение санкций ЕС против России.
Об этом во время выступления в Бундестаге заявила канцлер Ангела Меркель, сообщает Reuters.
Как уточнило агентство, речь идет о реакции Европы на нападение россиян в Черном море и захват ими украинских кораблей с экипажами.
Видимо, в Германии на счет санкций мнения разошлись, ведь глава МИД выступил против расширения антироссийских санкций.
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