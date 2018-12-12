Премію імені академіка Сахарова сьогодні вручили політв'язневі кремля Олегу Сенцову в Стразбурзі. Щоправда, сам лауреат на церемонії був відсутній, адже перебуває в одній із численних російських в'язниць...

Як пройшло вручення нагороди та за які нові санкції проти Росії мають проголосувати євродепутати вже протягом найближчої години, розкаже наша кореспондент Олена Абрамович - вона стежить за подіями в Страсбурзі.

Плакати із закликами звільнити Олега Сенцова та порожнє крісло для нього, переможця цьогорічної премії Сахарова - так виглядала сесійна зала Європарламенту під час церемонії вручення нагороди.

На екранах показали трихвилинний ролик про українського режисера. Депутати аплодували стоячи.

"Сьогодні сумний день для всіх нас. І ми хотіли б віддати шану Олегу Сенцову, українському кінорежисерові, який перебуває у в'язниці з політичних причин. Він переможець премії Сахарова - за свободу думки", - наголосив Антоніо Таньяні, президент Європарламенту.

Президент Європарламенту розповів про 145-денний голодний протест Сенцова - з вимогою до російської влади звільнити українських політв'язнів. А двоюрідна сестра режисера, яка приїхала на церемонію, зачитала від нього листа.

"Можно до 18 лет быть простой крестьянкой, а потом своими словами поднять на сопротивление целую страну, принять унижения и мученическую смерть, а потом - остаться вечно жить в истории под именем Жанна. А можно до глубокой старости прожить сытую жизнь кровавого правителя, без устали произнося поток лживых слов, которыми якобы будет восхищаться твой народ. И тебе даже будут подавать руки мировые лидеры, не желая с тобой ссориться. Но после смерти - твое имя будет проклято тут же", - зазначила Наталія Каплан, двоюрідна сестра Олега Сенцова.

Президент Європарламенту ще раз закликав Москву звільнити Сенцова. Такі ж заклики лунали й напередодні - під час дебатів щодо Угоди про асоціацію з Києвом. Євродепутати щоразу наголошували - російська агресія має на меті спинити будь-який прогрес в Україні.

"Нам варто пам'ятати, що Україна втілює Угоду про асоціацію в екстремально складних умовах. У державі війна, частина території окупована, нещодавно був ще один акт агресії Росії - в Азовському морі. Зрештою, країна під прицілом інтенсивної пропаганди Росії", - наголошує Даріуш Розатті, євродепутат, голова групи Асоціації Україна-ЄС.

"Найбільше мене надихає той факт, що трансформація європейської української нації досягла точки неповороття, - я в цьому переконаний. Це змушує мене вірити, що проблеми, які залишилися, як-от: деолігархізація, боротьба з корупцією та судова реформа - будуть розв'язані, чого ми всі з нетерпінням очікуємо", - переконаний Петрас Ауштрявічус, євродепутат від Литви.

Ті ж самі нерозв'язані питання згадала й верховний представник ЄС Федеріка Могеріні. Проте зазначила, що інші реформи таки відбуваються - пенсійної системи, охорони здоров'я, освіти. І Євросоюз робить усе можливе, щоб допомогти.

"Угода про асоціацію - найамбітніша з усіх угод ЄС із країнами-партнерами. Від 2014 року Євросоюз інвестував в Україну більше, ніж у будь-яку іншу державу світу. Ми створили найбільший пакет допомоги за всю свою історію. Тому прагнемо, щоб Україна досягла успіху і докладаємо до цього всіх зусиль, постійно роблячи вибір на користь її підтримки, попри всі перешкоди", - підкреслила Федеріка Могеріні, верховний представник ЄС із питань безпеки та зовнішньої політики.

Усунути одну з таких перешкод депутати запропонували - закривши доступ російським суднам до портів ЄС. Відповідну поправку внесли до резолюції. Чи проголосують її - стане відомо вже за годину.