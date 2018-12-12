Китай погодився на перший крок задля припинення торговельної війни зі США.

А саме - Пекін пообіцяв зменшити мита на американські автомобілі із 40 - до 15 відсотків. Про це з посиланням на власні джерела повідомило видання Wall Street Journal.

Нагадаємо, на початку грудня під час саміту "Великої двадцятки" в Буенос-Айресі Дональд Трамп та Сі Цзіньпін домовилися утриматися від запровадження нових торговельних мит протягом наступних трьох місяців. У цей період між сторонами відбудуться переговори щодо вирішення претензій у торговельній сфері.