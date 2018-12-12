Участники собрания партийного актива большинства областных организаций партии "Оппозиционный блок" приняли Резолюцию, в которой призвали поддержать "Оппозиционную платформу - За жизнь", как единственную политическую силу, способную вернуть мир и стабильность в Украину. Об этом говорится в заявлении "Оппозиционного блока".

Резолюция

участников собрания партийного актива большинства областных организаций Партии "Оппозиционный блок"



В собрании партийного актива приняли участие 16 делегаций областных партийных организаций, которые не признают "съезд" Партии "Оппозиционный блок" 15 декабря 2018 года и не направляли делегатов для участия в нем.



Мы, участники собрания партийного актива большинства областных организаций политической Партии "Оппозиционный блок",

- Понимая, что Украина стоит перед выбором: восстановить мир, остановить развал страны, рост тарифов и коррупции, возродить экономику и сменить действующий режим – или продолжить падение в экономическую, политическую и социальную пропасть.

- Осознавая ответственность за будущее страны.

- Принимая во внимание рейдерскую атаку на Партию со стороны режима Порошенко совместно с группой Новинского-Вилкула-Колесникова.

- Осознавая, что раскол оппозиционных сил – это цель и единственный шанс для действующего режима удержать власть.

- Во исполнение поручений членов и сторонников Партии.

- Руководствуясь Уставом и программой Партии.



Постановили:

1. Поддержать инициативу Юрия Бойко и Вадима Рабиновича по созданию "Оппозиционной платформы - За жизнь", как основу для широкого объединения всех настоящих оппозиционных сил, для возрождения мирной и успешной Украины и победы над действующим режимом.

2. Поддержать Юрия Бойко в качестве единого кандидата от оппозиции на выборах Президента Украины, как наиболее сильного и рейтингового кандидата, способного восстановить мир в Украине, объединить вокруг себя настоящую оппозицию, победить нынешнюю власть, остановить войну, развал страны, рост коммунальных тарифов, экономическую разруху.



3. Осудить рейдерскую атаку на Партию "Оппозиционный блок" со стороны режима Порошенко совместно с группой Новинского-Вилкула-Колесникова, которые с целью раскола оппозиции пытаются провести незаконный, так называемый "съезд" Партии 15 декабря 2018 года.



4. Признать предстоящий "съезд" Партии "Оппозиционный блок" нелегитимным, все его "решения" юридически ничтожными.



5. Призвать членов партии не участвовать в незаконной рейдерской атаке на Партию "Оппозиционный блок" на так называемом "съезде" 15 декабря 2018 года.

6. Призвать членов и сторонников Партии "Оппозиционный блок" поддержать ""Оппозиционную платформу - За жизнь"", как единственную политическую силу, способную вернуть мир и стабильность в Украину.

Представители собрания партийного актива областных организаций партии "Оппозиционный блок".