Незначительные задержки отдельных рейсов из-за погодных условий наблюдаются в международном аэропорту "Борисполь". Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе аэропорта.

"Аэропорт работает в штатном режиме. На некоторые рейсы есть незначительные задержки, связанные с антифризисной обработкой воздушных судов для обеспечения безопасности полетов - в основном до получаса", - рассказали в пресс-службе аэропорта "Борисполь".

В свою очередь, в аэропорту "Киев" заявили, что задержек рейсов в связи с погодными условиями пока не наблюдается.

Несмотря на сложные погодные условия сегодня утром, международные аэропорты столицы - "Борисполь" и "Киев" (Жуляны) работают в штатном режиме.

Ранее был ограничен въезд в Киев.