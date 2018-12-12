В аэропорту "Борисполь" задерживаются рейсы [ Редактировать ]
Незначительные задержки отдельных рейсов из-за погодных условий наблюдаются в международном аэропорту "Борисполь". Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе аэропорта.
"Аэропорт работает в штатном режиме. На некоторые рейсы есть незначительные задержки, связанные с антифризисной обработкой воздушных судов для обеспечения безопасности полетов - в основном до получаса", - рассказали в пресс-службе аэропорта "Борисполь".
В свою очередь, в аэропорту "Киев" заявили, что задержек рейсов в связи с погодными условиями пока не наблюдается.
Несмотря на сложные погодные условия сегодня утром, международные аэропорты столицы - "Борисполь" и "Киев" (Жуляны) работают в штатном режиме.
Ранее был ограничен въезд в Киев.
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