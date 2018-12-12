Увольнение главы Государственной фискальной службы Романа Насирова было незаконным, именно поэтому суд восстановил его в должности. Об этом заявил внефракционный народный депутат Борислав Береза.



По мнению парламентария, незаконным также было задержание главы ведомства.

"И первое, и второе подводит нас к юридическим последствиям. Сейчас он подаст в Евросуд по правам человека и выиграет, поскольку были нарушены его права. Чтобы такого не было, нужно действовать согласно законодательству и не нарушать его", - считает Береза.

При этом политик поспешил разграничить восстановление в должности и уголовное производство.

"Для тех, кто не понимает: восстановление не имеет никакого взаимоотношения с уголовным делом против него. Поэтому не нужно заниматься подменой понятий. Нужно изучать закон и вникать в ситуацию", - акцентировал народный депутат.

Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы. Суд постановил, отстранение и увольнение чиновника с должности были незаконными.