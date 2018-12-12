Повністю перезавантажити Національне агентство з питань запобігання корупції - закликають юристи та громадські діячі.

Декларації чиновників не перевіряють належним чином, більше того - гучні справи, наприклад справа Андрія Павелка, просто саботують. Фактично, замість НАЗК працюють активісти-антикорупціонери.

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Для вболівальників - він голова Федерації футболу України. Крім того - керівник Бюджетного комітету Верховної Ради.

Андрій Павелко не має навіть власного житла - про що засвідчив у декларації за останній рік. Інформація про статки нардепа - у вільному доступі. У депутата, фактично, немає нічого цінного - окрім колекції з п'ятнадцяти коштовних годинників.

Після низки гучних розслідувань декларацією Павелка нарешті зацікавилися в НАЗК. Перевірку розпочали ще в травні. Однак з подальшим розслідуванням зволікають.

"Громадські діячі звернули увагу, що по Павелку є 11 порушень - протоколів, які НАЗК не передає у інші інстанції. Тут 11 - можна сказати, рекорд!", - зазначив Денис Шинкаренко, активіст, представник ГО "Стоп Мангул".

"В діях даної особи було виявлено ознаки незаконного збагачення, набуття у власність активів - законність набуття яких не підтверджена жодним доказом. Ці обставини мають визначатися за частиною 3 статті 368 2 КК України, яка передбачає відповідальність - позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна", - наголосив Юрій Гордійчук, адвокат.

Активісти вневнені - НАЗК не виконує свого головного завдання - запобігання корупції у вищих ешелонах влади. Але викривачі - з числа працівників Нацагентства передали документи, що свідчать про приголомшливі результати перевірок не тільки Павелка, а також Євгена Геллера й Олега Рафальського. Високопосадовці приховали мільйони гривень.

"Ці органи. які повинні були б викривати корупцію - вони не роблять цього. До депутатів - негайно прийняти новий закон, і перезавантажити цей орган", - закликала Ганна Соломатіна, екс-керівник Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя НАЗК, громадський діяч.

Навесні це фото сколихнуло всі соцмережі. Користувачі поширили світлину, на якій падчерка Павелка в салоні люксового авто бавилася з Кубком Ліги чемпіонів.

Сам Павелко навіть не згадав свою цивільну дружину - Катерину Чаус у декларації. І не дарма. Журналісти дізналися - подружжя орендує апартаменти за 17 тисяч доларів на місяць у престижному комплексі на Печерську.

Народний депутат дарує дружині та її мамі елітні авто. Крім того, в деклараціях Павелка зазначені недостовірні відомості про доходи від продажу майна на суму понад два мільйони гривень та відсутня інформація про зобов'язання повернути гроші "Родовід Банку" - 212 мільйонів гривень, якими він незаконно заволодів під час продажу нічного клубу "Опера" в Дніпрі.

"Отримують одні кошти - а використовують інші. 17 тисяч доларів на оренду житла витрачає така поважна людина, як голова бюджетного комітету. Вони вже повинні були б відреагувати", - говорить Ганна Соломатіна, екс-керівник Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя НАЗК, громадський діяч.

Звідки такі гроші? Одна зі схем - облаштування футбольних полів по всій країні. Компанія "ФФУ Продакшн" побудувала завод із виробництва штучного покриття для стадіонів. А потім, завдяки заздалегідь визначеним тендерам, отримала монополію на держзамовлення - звичайно ж, за бюджетний кошт.

Журналісти провели розслідування й виявили, що лише понад один мільйон доларів компанія вивела з бюджету через офшор в Об'єднаних Арабських Еміратах - при закупівлі обладнання для свого нового заводу.

Питання є до нового голови НАЗК Олександра Мангула. Він літав у складі ФФУ чартерним рейсом на матч Євро-2016 Україна-Німеччина, що коштувало Федерації щонайменше 1400 євро. Також виявлено факти величезних витрат на навчання за кордоном пасинка і доньки Мангула.

"Задекларовані доходи сім'ї Мангул склали лише половину цієї суми. Це свідчить про факт незаконного збагачення самого голови НАЗК. Ми поставили таких чиновників на місця - щоб вони боролися з корупцією, зЗамість того ми бачимо,що такі діячі просто очолили корупцію", - наголосив Денис Шинкаренко, активіст, представник ГО "Стоп Мангул".

"Ми сьогодні привели приклад тільки 3 суб'єктів декларування, які повинні виноситися на це засідання. А таких там - сотні лежать. Ми просто будемо слідкувати - якщо ці рішення будуть, ми по іншим рішенням також будемо вимагати від НАЗК, щоб вони приймали рішення", - наголосила Ганна Соломатіна, екс-керівник Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя НАЗК, громадський діяч.

Активісти впевнені - через такий підхід НАЗК потрібно негайно перезавантажити, не чекаючи виборів. І просять суспільство стежити за тим, як ведеться перевірка декларацій високопосадовців.

Чи справдяться побоювання антикорупціонерів щодо наміру керівництва НАЗК приховати виявлені порушення, стане відомо вже цієї п'ятниці - на засіданні членів НАЗК.