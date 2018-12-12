Волонтерська стоматологія. Українські військові на Донбасі отримали нагоду полікувати зуби абсолютно безкоштовно. У зону бойових дій знову приїхав пересувний стомат-кабінет. Це ініціатива столичної приватної клініки. І вона вже стала регулярною.

Усі подробиці - в наступному матеріалі.

Ззовні мобільний стомат-кабінет - як машина швидкої. Всередині - повноцінна міні-клініка.

"Ці стомат-машини пристосовані для надання мобільної стоматологічної допомоги в любих умовах. Все так компактно, зручно".

"Это у нас 10 поездка. В планах лечить военных, как это происходит с 2016 года. У нас три таких машины и это уже переходит в традицию. Мы приезжаем перед Новым годом, на мой День рождения и перед Пасхой. И еще один промежуточный. Ми уже около 1000 солдат вылечили", - розповідає Салім Караме, волонтер, власник стоматологічної клініки.

Вже не перший рік Салім Караме - власник однієї з київських престижних стоматологічних клінік - їздить у зону бойових дій, щоб допомогти українським захисникам. Цього разу в планах - надати лікування понад 250 військовим, прикордонникам і поліцейським, які служать на передовій.

"Я обратился в украинский университет Богомолец в этот раз - на помощь, если они могут мне помочь на кадрах. Мне помогали часть докторов в этой поездке, из института Богомолец - на что я очень благодарен. Остальные все расходы, материалы, инструментарий - за мой личный счет. Я - гражданин Ливана, я горжусь моим корнями, моим происхождением. Но я живу в Украине - это моя вторая Родина. Я считаю, что мой долг перед Украиной - помочь", - розповідає Салім Караме, волонтер, власник стоматологічної клініки.

Комусь щастить - із зубами все гаразд, тож бійці не затримуються всередині.

"Вас так швиденько?! Що сказали лікарі? - Що в мене все чудово, я слідкую за своїми зубами і відпустили".

А от дехто, як-от Сергій із Авдіївки - затримуються в мобільній стоматології надовше. Проте, на це не скаржаться.

"Я звертаюсь уже в другий раз. Два роки тому в таких же умовах ставили пломбу, до цього часу стоїть, навіть паралельно інші повипадали, але цієї фірми - до сих пір стоять пломби. Так що якісні що матеріали, що персонал", - запевнив Сергій, військовослужбовець.

Найголовніше, про що кажуть чоловіки й жінки, - це можливість отримати цілком безкоштовно якісну допомогу не залишаючи місце служби.

"Ми, як люди військові - не завжди знаходимо час для себе. І цей брак часу досить відчувається. І коли є час приділити час своєму здоров'ю не відходячи від робочого місця - це багато що значить", - наголосила Світлана, військовослужбовець Держпогранслужби.

За сьогоднішній день допомогу отримали більше півсотні захисників. Наступні зупинки волонтерів-стоматологів в Волновасі та Маріуполі. Там на них вже чекають.