В киевском матче определится последний участник 1/8 финала Лиги чемпионов. "Шахтер" в групповом этапе Лиги чемпионов принимал дома французский "Лион".

"Шахтер" упустил победу над "Лионом" и покинул Лигу чемпионов. Игра закончилась со счетом 1:1.

Матч прошел на стадионе "Олимпийский" в Киеве.



Напомним, что в УЕФА в срочном порядке, за шесть дней до игры, приняли решение о невозможности проведения матча в Харькове в связи с введением военного положения на территории области.

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