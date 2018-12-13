"Шахтер" - "Лион": результат матча Лиги чемпионов [ Редактировать ]
В киевском матче определится последний участник 1/8 финала Лиги чемпионов. "Шахтер" в групповом этапе Лиги чемпионов принимал дома французский "Лион".
"Шахтер" упустил победу над "Лионом" и покинул Лигу чемпионов. Игра закончилась со счетом 1:1.
Матч прошел на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
@FCShakhtar выигрывает у Лиона 1-0 после первого тайма! Матч смотрится на ура!!! #UEFA #SHAKHTAR #LEAGUECHAMPIONES pic.twitter.com/L2MKF8l4NP— Vitalii Vitleo (@vitaliivitleo) 12 декабря 2018 г.
Напомним, что в УЕФА в срочном порядке, за шесть дней до игры, приняли решение о невозможности проведения матча в Харькове в связи с введением военного положения на территории области.
Узнайте также результаты всех матчей Лиги чемпионов УЕФА.
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