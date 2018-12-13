Суд в Нью-Йорке согласился с требованиями НАК "Нафтогаз Украины" в отношении российского "Газпрома".

Об этом сообщает исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрия Витренко в Facebook.

Он добавил, что это лишь первые шаги по решению спора с "Газпромом" в Соединенных Штатах, и пообещал сообщить подробности позже.

"Суд в Нью-Йорке согласился с нашими требованиями в отношении "Газпрома". Это лишь первый шаг в США. Подробности позже", - написал Витренко.

По его словам, сейчас "Нафтогаз" ожидает решения суда в Техасе.

Он добавил, что США - это "не последняя юрисдикция, где "Газпром" ожидают проблемы", пока он не заплатит "Нафтогазу" всю сумму.

"Если подтвердятся недобросовестные действия "Газпрома" по уклонению от исполнения решений судов - они будут привлечены к ответственности", - заявил Витренко.

До этого Витренко сообщил, что "Нафтогаз" уже отсудил у российского "Газпрома" 18 миллионов долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.