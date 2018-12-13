Суд согласился с требованиями "Нафтогаза" по "Газпрому" [ Редактировать ]
Суд в Нью-Йорке согласился с требованиями НАК "Нафтогаз Украины" в отношении российского "Газпрома".
Об этом сообщает исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрия Витренко в Facebook.
Он добавил, что это лишь первые шаги по решению спора с "Газпромом" в Соединенных Штатах, и пообещал сообщить подробности позже.
"Суд в Нью-Йорке согласился с нашими требованиями в отношении "Газпрома". Это лишь первый шаг в США. Подробности позже", - написал Витренко.
По его словам, сейчас "Нафтогаз" ожидает решения суда в Техасе.
Он добавил, что США - это "не последняя юрисдикция, где "Газпром" ожидают проблемы", пока он не заплатит "Нафтогазу" всю сумму.
"Если подтвердятся недобросовестные действия "Газпрома" по уклонению от исполнения решений судов - они будут привлечены к ответственности", - заявил Витренко.
До этого Витренко сообщил, что "Нафтогаз" уже отсудил у российского "Газпрома" 18 миллионов долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.
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