Тереза Мей залишилася прем'єром Великої Британії [ Редактировать ]
Тереза Мей залишається лідеркою Консервативної партії та британською прем'єркою. пропозицію - висловити їй недовіру підтримали лише 117 членів парламенту. 200 проголосували "проти".
Нагадаю, ще в середині листопада деякі члени партії Мей почали збирати підписи за вотум недовіри - через невдоволення умовами угоди про Brexit, щодо яких прем'єрка домовилась із Брюсселем.
Щоб цього разу гарантувати собі підтримку, вона пообіцяла не очолювати Консервативну партію на наступних парламентських виборах.
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