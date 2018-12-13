Висловили їй недовіру підтримали лише 117 членів парламенту

Тереза Мей залишається лідеркою Консервативної партії та британською прем'єркою. пропозицію - висловити їй недовіру підтримали лише 117 членів парламенту. 200 проголосували "проти".

Нагадаю, ще в середині листопада деякі члени партії Мей почали збирати підписи за вотум недовіри - через невдоволення умовами угоди про Brexit, щодо яких прем'єрка домовилась із Брюсселем.

Щоб цього разу гарантувати собі підтримку, вона пообіцяла не очолювати Консервативну партію на наступних парламентських виборах.