"Опозиційна платформа - За життя" об'єднає всіх справжніх опозиціонерів. Таке заявив її засновник Юрій Бойко. За його словами, принципи, відповідно до яких відбудеться об'єднання, - це передусім завершення війни на Сході, повернення територій і людей, відновлення економіки, створення нових робочих місць, зниження тарифів та боротьба з корупцією.

"Ми дуже задоволені тим, як суспільство сприйняло нашу позицію. І як сприйняла об'єднання частина опозиційного блоку та партія "За життя". Тому що об`єднання опозиційних сил - це завжди добре для подолання того режиму, який сьогодні практично знущається над країною. І ми будемо іти далі. Все більше політичних організацій, політичних партій - нашими прихильниками і друзями. І ми йдемо далі. Я вважаю, коли буде завершена сама по собі політична платформа за життя, як партія, то ми будемо очікувати великого політичного приросту об`єднань навколо цієї партії", - говорить Юрій Бойко, засновник "Опозиційної платформи - за життя".