Десять тисяч людей і жодного поштового відділення

Десять тисяч людей і жодного поштового відділення. Єдину філію на цілий мікрорайон Кропивницького зачинили. Найбільше постраждали пенсіонери. Адже поблизу немає банкоматів, тож пенсії вони отримували саме на пошті. Як виживають тепер - бачила Олена Бринза.

Це віддалений мікрорайон Стара Балашівка у Кропивницькому. Усі будинки приватні, жодної висотки. Тут мешкають майже десять тисяч людей. Більшість - пенсіонери. І вже місяць тут закрите єдине поштове відділення.

"Чому закрили? - Немає кому працювати".

У цьому приватному секторі немає ані платіжних терміналів, ані відділень банків. Тож аби отримати пенсію, або сплатити за комуналку людям доводиться у центрі міста, а це майже година в дорозі.

"Мені вже дуже складно через термінали платити комунальне, я вже погано бачу, я боюся що я можу зробити помилку і ці гроші можуть піти бог зна куди", - говорить Світлана Шевня, пенсіонерка.

Найближчий мікрорайон із відділенням пошти - Лелеківка. Та аби дістатися туди транспортом, треба об'їхати півміста. Є коротка дорога - три кілометри пішки - полями з очерету.

"Конєчно накладно, чи рядом пройти чи йти по такому голольоду через кладку три кілометри там такі ступенькі на тій кладці, що можна підскользнутися на тій кладці", - говорить Галина Альохина, пенсіонерка.

Поштову філію у Старій Балашівці закрили, бо немає кому працювати. Попередня начальниця - звільнилася, нову - не знайшли. Пояснюють в Укрпошті.

"Сотрудники увольняются, ищут более выгодные места работы, где им легче по их мнению работается мы перелоцыровали наших листонош на работу в отделение которое находиться порядка 1 километра 200 метров на Лелековке", - говорить Руслан Яковенко, заступник директора з розвитку мережі Кіровоградської дирекції "Укрпошти".

Однак людей такі пояснення керівництва Укрпошти - не влаштовують. Вони вимагають поновити роботу відділення в своєму мікрорайоні. Вже написали купу скарг до мерії, і адміністрації Укрпошти. Їм пообіцяли - щойно знайдуть керівника, філію - відкриють. Але вже наступного року.