"Северный поток-2": Европарламент осудил строительство [ Редактировать ]
Европейский парламент осудил строительство газопровода "Северный поток-2", идущего в обход Украины. Об этом говорится в резолюции о состоянии внедрения Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.
Этот документ поддержали 433 евродепутата, 105 проголосовали против и 30 воздержались.
Члены Европарламента осуждают строительство газопровода "Северный поток-2", "поскольку это политический проект, который создает угрозу европейской энергетической безопасности".
Парламентарии отметили, что Украина играет решающую роль в европейской энергетической сети, поэтому они призвали отменить строительство газопровода.
В резолюции также говорится о том, что европарламентарии высоко оценивают Украину за надлежащее сотрудничество в энергетическом секторе и ее достижения в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, при этом подчеркивая необходимость продолжения реформ, в частности на рынке газа и электроэнергии.
Ранее мы писали о том, что Конгресс США выступил против строительства "Северного потока-2".
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