Ракетчики ВСУ "закрыли небо" на Донбассе (видео) [ Редактировать ]
В среду, 12 декабря, в прифронтовой полосе по приказу командующего Операции Объединенных сил Сергея Наева прошли учения ракетчиков с зенитно-ракетными комплексами С-300. Соответствующее видео размещено в Facebook штаба ООС.
Подразделения совершенствовали навыки и проводили слаживание дежурных боевых расчетов, контролируя воздушное пространство в зоне своей ответственности. Бойцы провели поиск, распознавание и захват контрольных целей с их сопровождением, а затем и условное уничтожение. В качестве авиации противника были использованы штуммовики Воздушных сил ВСУ.
Командиры говорят, что личный состав в целом эффективно выполнил задачи. 12 января, российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применения вооружения, запрещенного минского соглашениями.
Ранее мы писали о том, что в МинВОТ назвали число погибших от мин на Донбассе.
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