У чемпіонаті із серфінгу візьме участь незряча спортсменка [ Редактировать ]
У Каліфорнії у світових змаганнях із серфінгу для людей з інвалідністю вперше в історії братиме участь незряча дівчина. 21-річна іспанка Кармен Лопез почала ловити хвилі лише кілька місяців тому, але каже від інших серфінгістів не відстає.
Щоправда, плаває Кармен разом зі своїм тренером. Він за допомогою свистка підказує, із якого боку хвиля. Лопез вірить, що 2024 виступатиме вже на Параолімпіаді.
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