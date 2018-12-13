Политсовет "Оппозиционного блока" не принимал решения о созыве съезда, как предусматривает Устав. Об этом заявил, выступая на собрании партийного актива большинства областных организаций "Оппозиционного блока", председатель Киевской городской организации Александр Пузанов.

В частности, он проинформировал собравшихся о той юридической части работы, которая сейчас проводится в отношении нелегитимного съезда, который частью партии планируется провести 15 декабря этого года, и почему он является незаконным.

"Партия в своей деятельности должна руководствоваться законодательством Украины и своим Уставом. И законодательство, и Устав нашей партии предусматривают, что съезд партии может собрать только Политсовет. Никакой другой орган по Уставу нашей партии не имеет права созывать съезд, определять норму представительства региональных организаций, определять место и время проведения этого съезда", - подчеркнул Александр Пузанов.

Он рассказал, что 12 ноября 2018 года состоялось заседание Политсовета партии.

На этом заседании присутствовали 100% членов Политсовета, которые рассмотрели вопросы повестки дня и не принимали решения проводить съезд 15 декабря. Такое предложение действительно выдвигалось Колесниковым Борисом Викторовичем, однако оно не набрало достаточного количества голосов. После этого Александр Ростиславович Касянюк, член Политсовета партии, единолично определил, что Политсовет недееспособен. Видимо, в силу того, что Политсовет отказался утвердить решение, которое ему хотелось принять. И направил главам региональных организаций "Оппозиционного блока" хорошо известное вам письмо о том, что есть решение проводить съезд 15 декабря.

"Как я уже упоминал, только Политсовет вправе принимать такое решение. И поскольку Политсовет, четыре члена которого присутствуют сейчас в этом зале и знают о том, что такое решение не принималось, мы обратились и к главам региональных организаций, обратились в Министерство юстиции Украины, обратились в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями, с соответствующими письмами, для того, чтобы прояснить текущую ситуацию, для того, чтобы объяснить, почему тот съезд, который запланирован некоторыми должностными лицами партии на 15 декабря, проводить нельзя, почему он является незаконным", - подчеркнул Александр Пузанов.

На сегодняшний день, согласно даже уже открытой информации, которая появилась в СМИ, возбуждено уголовное дело по заявлению Юрия Анатольевича. Уголовное дело как раз будет расследоваться в отношении препятствования законной деятельности политической партии "Оппозиционный блок", и касается оно как раз этого единоличного решения Касянюка, или не единоличного, если он его вместе с соучастниками принимал, в отношении того, чтобы проводить этот съезд, в отношении того, чтобы на этом съезде принимать решения, которые, естественно, будут направлены на узурпацию власти в политической партии "Оппозиционный блок", на захват нашей партии, по сути, рейдерскими методами.

"О том, что это рейдерские методы, свидетельствует, в частности, и то письмо, которое сегодня товарищ Касянюк направил в адрес глав региональных организаций. Может быть, вы уже получили его. Это письмо касается изменения времени проведения съезда и места проведения съезда. Это типичная, классическая рейдерская атака. Целью этой атаки является захват власти в партии. Но, как мы знаем, и как правильно сказал Юрий Анатольевич, власть будет помогать нашим оппонентам, но правда на нашей стороне. А если правда на нашей стороне, значит мы сумеем доказать эту правду и заблокировать эти незаконные решения и не допустить захвата нашей партии", - сказал он.

Александр Пузанов отметил, что сейчас проводится комплекс мероприятий, связанных с признанием недействительными тех решений, которые будут приняты оппонентами на этом съезде.

"Мы будем в судебном порядке обжаловать те решения, которые будут приняты. Ну а самое главное - это то, что 13, т.е. больше половины, региональных организаций политической партии "Оппозиционный блок" отказались принимать участие в этом незаконном съезде по причине того, что он созван неуполномоченным лицом, отказались участвовать в этом рейдерском захвате и проявили, в том числе, и свою гражданскую позицию, подтвердив приверженность и программе партии, и своим избирателям. Поэтому еще раз подчеркну: незаконный съезд, даже если он будет проведен этими лицами, не будет иметь законных юридических последствий. Мы будем бороться, мы будем в судебном порядке, с помощью правоохранительных органов, с помощью СМИ и однопартийцев защищать правду, и мы уверены в своей победе", - резюмировал оппозиционный политик.